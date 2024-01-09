«Рискуют не осилить»: выяснилось, как оповещение о долговой нагрузке изменит выдачу кредитов

Российские банки будут обязаны предупреждать своих клиентов о слишком высокой долговой нагрузке. Данные об этом содержатся в законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту нормативного акта, он вступает в силу с 1 января 2024 года, хотя и был принят еще в конце 2022-го.

Как рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, по инициативе Банка России это должно было оказать влияние именно на банки.

«Многие заемщики, которые имеют высокую долговую нагрузку, рискуют не осилить ежемесячные платежи. Однако именно на решение о выдаче займа это никак влиять не будет», — рассказала экономист в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Банк может выдать кредит и такому заемщику, но с другими условиями — выгодными именно кредитной организации, а не клиенту.

«Допустим, может быть увеличена процентная ставка, либо включено дополнительное страхование рисков. Поэтому, рассматривая данное требование, можно сказать, что это просто дополнительная обязанность кредитных организаций. Граждане же будут понимать уровень своей долговой нагрузки, но сильного влияние на отказ в дополнительном кредите данная инициатива не принесет», — подытожила Коваленко.

Отметим, что высокой долговой нагрузкой считается ситуация, когда обязательные платежи по всем кредитам и микрозаймам превышают 50% от дохода.

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