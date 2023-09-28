Ряду категорий российских граждан анонсировали повышение пенсий с 1 октября

Начиная с 1 октября 2023 года некоторые пенсионеры в РФ начнут получать повышенные пособия от государства, рассказала профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В беседе с URA.ru экономист пояснила, что, согласно новым законодательным актам, с 1 октября нынешнего года на рост пенсионных выплат могут рассчитывать экс-сотрудники ФСБ и МВД.

Также к указанным категориям относятся достигшие 80-летия в сентябре россияне и пенсионеры-получатели страховых пенсий, имеющие первую группу инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих категорий составит 15 134,66 рубля», — сообщила Финогенова.

Напомним, с 2024 года пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%. Таким образом, средний размер страховой выплаты по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 23,4 тыс рублей, что на 1,6 тыс рублей больше, чем в этом году.