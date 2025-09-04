Рязань получит более 10 троллейбусов до конца года

Рязанские власти заглянули в будущее городского транспорта. Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Владимир Титов и директор местного троллейбусного предприятия Андрей Суханов лично посетили завод «Транс-Альфа», где производятся современные электробусы и троллейбусы. Об этом сообщает издание 7info.

Визит был далеко не ознакомительным. Его центральной темой стали детали крупного контракта на поставку 15 новых троллейбусов модели «Авангард». Ключевая особенность этих машин — способность преодолевать до 15 километров без подключения к контактной сети, что значительно повысит маневренность и независимость транспорта в городской среде. Сделку между городом и производителем планируется заключить в ближайшее время.

В ходе экскурсии по производственным цехам рязанская делегация смогла не только увидеть процесс сборки техники, но и лично оценить качество готовящихся к отправке машин. Чиновники поднялись в салон, осмотрели кабину водителя и получили исчерпывающие ответы на все технические вопросы.

По итогам визита стороны подтвердили готовность к выполнению договоренностей. «Транс-Альфа» обязался поставить весь объем современного электротранспорта в Рязань до конца 2025 года, что станет важным шагом в обновлении пассажирского парка и развитии экологичной мобильности в городе.

