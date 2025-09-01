Новые троллейбусы появились на трех маршрутах Подольска

Три новых троллейбуса запустили на трех маршрутах Подольска, сообщили в администрации округа. Вместимость каждого из них составляет до 100 человек.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области до этого рассказали о подготовке дорог к началу учебного года.

Троллейбусы вывели на маршруты № 1 и № 2 от станции МЦД-2 Подольск до Юбилейной площади, а также на маршрут № 5 от станции МЦД-2 Подольск до дома № 19 на улице Академика Доллежаля.

Транспортные средства оборудованы кондиционерами, электронными табло, речевыми автоинформаторами, системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, бесконтактной оплатой. Также предусмотрена откидная аппарель для посадки пассажиров на инвалидных колясках.

