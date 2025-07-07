Рязанская область получила миллиардную поддержку для аграриев

Рязанская область активно развивает сельское хозяйство благодаря господдержке. В 2024 году аграрии региона уже получили свыше миллиарда рублей субсидий, а общий объем финансирования по всем программам составит 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что субсидии направлены в растениеводство (зерно, картофель, овощи открытого и защищенного грунта), животноводство (молочное производство, племенное скотоводство), инфраструктуру (мелиорация, страхование урожая).

Добавляется, что программа предусматривает и развитие села. Так, один миллиард рублей выделен на программу «Комплексное развитие сельских территорий», также средства пойдут на строительство социальных объектов и модернизацию инфраструктуры.

Поясняется, что господдержка помогает рязанским аграриям не только увеличивать объемы производства, но и развивать сельские территории. Это важный шаг к укреплению продовольственной безопасности и улучшению качества жизни на селе. Успешное развитие сельского хозяйства в Рязанской области может стать примером для других регионов, показывая, как эффективное распределение субсидий способствует экономическому росту.

Ранее сообщалось, что аграрии Рязанской области получили почти 950 млн рублей господдержки.