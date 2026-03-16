Рязанская область получит 110 млн рублей на цифровизацию медицины

Рязанская область получит серьезную финансовую поддержку на цифровизацию медицины: комиссия Федерального Собрания одобрила выделение региону почти 110 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на то, чтобы связать в единую сеть информационные системы больниц, поликлиник, фонда ОМС и федеральных структур. Об этом сообщает 7info.

За этой сухой формулировкой скрывается важный для каждого пациента смысл. Когда все базы данных начнут обмениваться информацией без участия человека, врачи смогут меньше времени тратить на бесконечные бумажки и больше — на осмотры и лечение. Контроль за качеством помощи и за тем, куда уходят деньги, тоже станет прозрачнее. А пациенты перестанут ждать неделями результаты анализов или выписки — все будет появляться в личном кабинете на Госуслугах автоматически.

Как напомнил депутат Госдумы Андрей Макаров, задача по цифровой трансформации здравоохранения поставлена президентом и вписана в нацпроект «Экономика данных». Губернатор Павел Малков, в свою очередь, сделал упор на том, что люди уже оценили удобство электронных сервисов: запись к врачу через «Мое здоровье» стала привычной, телемедицина связывает фельдшерско-акушерские пункты с районными и федеральными клиниками, а в мессенджере MAX появляются новые полезные функции.

