Цифровой паспорт вместо аттестата: как изменится карьера российских школьников через 5 лет

Пока российские школьники сосредоточенно решают пробные варианты ОГЭ, кадровый рынок страны стремительно трансформируется, создавая спрос на принципиально новые профессии. По данным эксперта в области цифровой трансформации бизнеса Валерии Курако, через пять лет экономика будет остро нуждаться в специалистах по работе с большими данными и искусственным интеллектом, а через восемь-десять лет — в управленцах технологическими процессами. Комментарий специалиста публикует RuNews24.ru .

Практический парадокс ситуации в том, что система школьного образования, ориентированная на стандартизированные экзамены, пока не успевает адаптироваться к этим вызовам.

«Этот кадровый тренд объясняется тем, что цифровизация давно вышла за пределы собственно ИТ. Профессии «айтишник», которая кажется такой привлекательной родителям школьников, больше не существует. Цифровизация пришла в агросектор, промышленность, логистику, образование, медицину», — пояснила специалист.

По словам эксперта, это означает, что будущим абитуриентам потребуются не столько абстрактные «хорошие оценки», сколько конкретные навыки управления робототехническими системами и работы с автономными комплексами. Однако сегодня лишь единицы школ имеют VR-лаборатории и программы по робототехнике, тогда как основное время учеников уходит на подготовку к ОГЭ.

Эксперт видит решение в создании принципиально новых учебных пространств — виртуальных ателье, мастерских микросхем, классов прототипирования, где школьники смогут не просто наблюдать за цифровыми процессами, а создавать и управлять ими. Успешный пример такого подхода — федеральный проект «Профессионалитет», где бизнес предоставляет практику, а государство обеспечивает базу.

Топ-3 профессий ближайшего будущего, по прогнозу Курако, включают специалистов по управлению ИИ-системами (операторы автономных теплиц, кураторы промышленных моделей), прикладных технологов (агроинженеры роботизированных хозяйств, техники беспилотных систем) и создателей цифровых решений (архитекторы данных, разработчики образовательных платформ).

