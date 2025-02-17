Рязанская область стала второй среди регионов РФ по выпуску товаров базовыми отраслями экономики

Рязанская область стала второй в рейтинге субъектов РФ по выпуску товаров базовыми отраслями экономики. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что базовыми отраслями экономики являются более 40 видов деятельности, играющие значимую роль в производстве, транспортировке и реализации товаров на рынке. Лидирует в данном рейтинге Москва.

По итогам прошлого года, Рязанская область набрала индекс в 109%, при этом 54% составляет обрабатывающее производство, 12% — оптовая и розничная торговля, 11% — сельское хозяйство, 8% — транспорт и 6% — строительство.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало лидером по объемам лизинговой поддержки, полученной субъектами МСП.