Подмосковье стало лидером по объемам лизинговой поддержки, полученной субъектами МСП

Подмосковье стало лидером в России по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг» (дочерней структурой Корпорации МСП), по итогам 2024 года — предприниматели региона получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это 12,8% от общего объема такой поддержки, предоставленной российским субъектам МСП в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в прошлом году воспользовались 48 подмосковных компаний», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам прошлого года российским предпринимателям предоставили 4,6 млрд рублей льготного лизингового финансирования, что на 92% больше показателей предыдущего года. Более половины объема поддержки получили предприятия в сфере машиностроения и металлообработки.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что льготный лизинг является «одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса».

В пятерку регионов по объему полученной поддержки также вошли Санкт-Петербург, Калужская, Свердловская и Тверская области. Напомним, что Корпорация МСП предоставляет льготное лизинговое финансирование в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.