Рязанские компании планируют заключить четыре контракта о поставках продукции в Китай

Восемь производителей сельхозпродукции и продуктов питания в Рязанской области, участвовавшие в бизнес-миссии в Поднебесную, провели свыше 80 раундов переговоров с 26 потенциальными партнерами. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в итоге региональные компании оценили потребности рынка и договорились о поставках в КНР своей продукции. Так, четыре предприятия планируют заключить четыре экспортных контракта.

Отмечается, что компании Рязанской области заключили контракты о поставке в Поднебесную зернобобовых культур, картофельных хлопьев, муки, кондитерской продукции, а также предложены образцы мясной продукции для оценки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сотрудничает с Китаем уже 15 лет.