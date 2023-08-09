«Самое ажиотажное время»: россияне могут взметнуть цены на чай и конфеты

Чай, кофе и конфеты, по расчетам экспертов, вырастут в цене на 6-9% уже с первого сентября 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, в такой ситуации многие задумываются о том, чтобы сделать запасы вкусненького. Однако паника может усугубить ситуацию.

«Сейчас наступает самое ажиотажное время. А ведь мы, сами того не осознавая, зачастую становимся причиной повышения цен. Пустые полки в еще большей степени провоцируют спрос на дефицитный товар, а за ним, как правило, следует и повышение цен и уже отнюдь не на ожидаемые 6-9%», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В целом, подчеркнула Проданова, с 1 сентября подорожают большинство товаров и услуг.

«Думаю, на фоне общего изменения цен на другие продукты, подорожания чая, кофе и кондитерских изделий можно попросту не заметить. Да и у каждого товара есть свой срок годности. Закупиться на годы вперед не удастся точно», — подытожила собеседница.

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