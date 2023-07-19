«Росатом» собрался побороться в тендере на строительство новой АЭС в ЮАР

Как отметили в госкорпорации, Южно-Африканская республика является наиболее перспективным направлением в развитии мирного атома. И если от африканских коллег поступит предложение поучаствовать в прозрачном тендере, то «Росатом» не намерен теряться.

В частности, как рассказали в преддверии приближающегося саммита «Россия-Африка» в атомной госкорпорации, уже известно, что ЮАР намерена построить у себя на юге новую АЭС.

«Мы готовы к сотрудничеству по самому широкому спектру при наличии соответствующего запроса со стороны наших южноафриканских коллег и готовы участвовать в прозрачном закупочном процессе», - цитирует заявление Росатом» РИА Новости.

К слову, в ЮАР с успехом и максимально безопасно на протяжении почти четырех последних десятилетий эксплуатируется АЭС «Куберг». Кроме того, недалеко от столицы Претории находится исследовательский реактор SAFARI-1.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует построить электростанцию в Шри-Ланке.