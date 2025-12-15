Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным о денежных переводах через СБП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Документ предоставляет ведомству право получать и анализировать информацию от оператора Национальной системы платежных карт (НСПК).

Основной целью законодательной инициативы, как указано в тексте документа, является повышение эффективности мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

После вступления нормы в силу Росфинмониторинг сможет в установленном порядке запрашивать и получать от НСПК данные об операциях, совершенных с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) и платежных карт «Мир».

