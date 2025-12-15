Самозанятым разрешили выходить на оплачиваемый отпуск и в декрет

Так, с 1 января 2026 года у таких россиян появится возможность на добровольной основе вступать в систему социального страхования.

Основная цель нововведения — предоставить самозанятым право на получение оплачиваемого больничного листа и декретных выплат по беременности и родам. Для этого им необходимо будет уплачивать соответствующие страховые взносы.

Сделать это можно будет через привычное мобильное приложение «Мой налог», которое самозанятые уже используют для сдачи отчетности. Принять участие в системе можно будет до 30 сентября 2027 года.

Право на первое пособие по временной нетрудоспособности появится у гражданина после того, как он будет уплачивать взносы в течение шести месяцев. Размер будущих выплат будет рассчитываться индивидуально и зависеть от нескольких факторов: страхового стажа (срока участия в системе), суммы начисленных и уплаченных взносов, а также продолжительности страхового случая (например, длительности больничного).

Взносы разрешается вносить как ежемесячно, так и единовременным платежом сразу за несколько месяцев вперед.

