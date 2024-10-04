Роскачество: просекко в РФ может подорожать из-за роста пошлин на импортное вино

В Российской системе качества (Роскачество) предрекли подорожание просекко в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что основной причиной подорожания таких алкогольных напитков является рост пошлин на импортное вино. С начала 2024 года ввозные пошли на зарубежные вина выросли с 12,5% до 20%, то есть стоимость литра не превысила $1,5 (95 руб.).

Уже в августе текущего года таможенные тарифы повысились до 25%, и цена за литр вина не превышала $2 (190 руб.). Как уточнили в Роскачестве, на этом настаивало Министерство финансов РФ и Министерство сельского хозяйства РФ.

Как отметили в ведомстве, на данный момент просекко производится из виноградного сорта Глера. На территории России площадь посадок с таким сортом ягод составляет около 150 га. Несмотря на это, уточнили в Роскачестве, в стране такое вино производится и из других сортов винограда.

Как рассказали в ведомстве, российские производители вина смогли создать свою альтернативу просекко.

Как рассказала глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Латышева, в России производят аналогичные алкогольные напитки, в частности, из сорта винограда Бианка, площади которого в стране превышают 2,3 тыс. га. По ее мнению, вина, изготовленные в РФ, по качеству и вкусовым характеристикам не уступают оригинальным итальянским изделиям.

Ранее эксперт Антон Шапарин спрогнозировал рост цен на товары из-за подорожания автомобилей.