Эксперт спрогнозировал рост цен на товары из-за подорожания автомобилей

С 1 октября утильсбор в России вырос на 70-85%, что неизбежно приведет подорожанию автомобилей и ускорению темпов инфляции. Об этом в беседе с Инфо24 заявил эксперт Антон Шапарин.

Дело в том, что автомобили входят в корзину товаров, по которой Центральный банк России отслеживает уровень инфляции. Именно поэтому повышение их стоимости автоматически повлияет на цены на все виды перевозок. По словам автоэксперта, любой творожок на прилавке супермаркета станет дороже.

Ранее продавец рассказала, как в Удмуртии реагируют на подорожание молочной продукции (масла, сметаны, молока и др.) Несмотря на рост цен, спрос на товары, как ни странно, не падает. Например, то же масло покупатели разбирают как «горячие пирожки».