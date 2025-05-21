«Роснефть» приобрела лицензию на одно из богатейших в мире месторождений редкоземельных металлов

Фирма «Восток инжиниринг» еще 11 лет назад приобрела лицензию на разработку Томторского месторождения в Якутии. Это место считается одним из богатейших в мире сосредоточением редкоземельных металлов. В руде содержатся пригодные к добыче 10 элементов: ниобий, тербий, иттрий, скандий и другие. Компании так и не удалось запустить добычу и переработку этих металлов. Ей постоянно что-то мешало. И вот теперь стало известно, что эту компанию вместе с лицензией приобрела «Роснефть».

Ранее сообщалось, что в РФ захотели допустить частные компании к экспорту газа через трубопроводы. Такое положение появилось в энергетической стратегии России, которая будет реализовываться до 2050 года. Пока фактически монополистом в этой сфере является «Газпром».