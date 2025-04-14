В России захотели допустить частные компании к экспорту газа через трубопроводы

Согласно энергетической стратегии России до 2050 года, трубопроводный газ смогут экспортировать являющиеся независимыми газодобывающие компании. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на текст документа.

Из энергетической стратегии следует, что основными задачами для газовой отрасли России являются изучение вопросов о последующей либерализации экспорта сжиженного природного газа, а еще возможного расширения перечня компаний, имеющих право поставлять голубое топливо.

«Проработка возможности трубопроводных поставок газа независимых производителей через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса на внешних рынках», — цитирует информационное агентство текст документа.

На сегодняшний день монополистом в области трубопроводного экспорта газа является «Газпром». В списке самых крупных независимых добытчиков газа в России находятся «Роснефть» и «Новатэк».

Ранее в Европе призвали возобновить закупки российского газа.