В Минсельхозе заявили о достаточном количестве масла на российском рынке

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. На соответствующее заявление ссылается «Интерфакс».

Как отметили в ведомстве, производственные объемы масла соответствуют уровню предыдущего года, а в ближайшем будущем ожидается увеличение выпуска переработанной продукции.

Несмотря на это, в России значительно выросли цены на молочную продукцию. Крупнейшие ее производители, среди которых компания H&N (бренд «Простоквашино»), сообщила о значительном сокращении объемов производства и приостановке отгрузок.

Более 10 компаний направили ритейлу уведомления о намерении повысить цены на сливочное масло. Основные причины такого сокращения связаны с дефицитом сырья, ростом цен на мировом рынке и недостаточным содержанием жира в закупаемом сыром молоке, что также приводит к повышенному спросу со стороны перерабатывающих предприятий.

В результате этих изменений цены на сливочное масло начали расти. В сентябре масло подорожало на 5,1%, а с начала года стоимость увеличилась на 21,5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направила запросы производителям с требованием предоставить информацию о причинах повышения цен.

Несмотря на это, производители отмечают, что причинами роста себестоимости производства стали увеличение цен на сырье, которое подорожало почти на 20%, а также рост затрат на рабочую силу, который составил 24%.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети запаслись алкогольной продукцией к Новому году.