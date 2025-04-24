Россия достигла рекордного снижения внешнего долга

Внешний долг России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) достиг нового исторического минимума, составив всего 13%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Этот показатель снизился на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, став наименьшим уровнем в современной истории РФ.

Для сравнения: максимальный уровень внешнего долга по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда этот показатель достиг рекордных 91%. С тех пор внешняя задолженность страны значительно уменьшилась, что свидетельствует о стабильности российской экономики и улучшении финансовых показателей.

По итогам 2024 года общая внешняя задолженность России составила $290,3 млрд. В течение года она сократилась на 8,8%, что также указывает на устойчивость экономики в условиях изменяющегося международного финансового ландшафта.

Ранее Банк России сообщил, что международные резервы России выросли на $25,5 млрд за неделю.