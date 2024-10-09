Россия и Сербия приступили к проекту по увеличению объемов подземного хранилища газа в Банатском Дворе, заявил директор государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович, передает РИА Новости.

«Мы достигли соглашения относительно Банатского Двора. У нас есть договоренность о закупке оборудования из России, и мы будем проводить расширение, используя российские технологии. Это отличная новость как для потребителей в Сербии, так и для российских производителей оборудования», — отметил он.

Баятович также добавил, что работа в этом направлении уже начата, и вчера были подписаны контракты на поставку оборудования.

Увеличение мощностей подземного хранилища газа в Банатском Дворе позволит создать резервный запас, который будет использован в периоды пикового спроса, а также в ситуациях, связанных с непредвиденными перебоями поставок.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал серьезным конкурентом России на рынке газа в Китае.