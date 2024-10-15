Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. FATF — Financial Action Task Force) на следующей неделе примет решение о возможном включении России в черный список организации. По данным издания Politico, Украина с апреля 2022 года активно добивается такого решения, надеясь усилить международное давление на Москву.

Как следует из информации, предоставленной Politico, заседание специального комитета ФАТФ, ответственного за рассмотрение кандидатур на включение в черный список, состоится 22 октября. Этот внутренний орган также собирает доказательства, подтверждающие необходимость принятия мер. Включение в черный список потребует согласия всех 40 стран-участников ФАТФ, в числе которых такие государства, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

Стоит отметить, что страны, попадающие в черный список ФАТФ, подвергаются серьезным международным санкциям. Организация призывает свои страны-члены и другие государства применять к таким странам контрмеры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Членство России в ФАТФ было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне продолжающегося военного конфликта на Украине. Украина настаивает на дальнейших санкциях против России, подчеркивая необходимость усиления финансового давления. Если Россия будет включена в черный список, это может привести к ограничению доступа страны к международным финансовым рынкам, что окажет серьезное влияние на ее экономику.

Введение подобных мер со стороны ФАТФ будет не только символическим шагом, но и станет значимым элементом в международной кампании по финансовой изоляции России. В то же время, многие эксперты полагают, что достижение консенсуса среди стран-членов организации может оказаться непростым, учитывая политические и экономические интересы различных государств, таких как Китай и Индия, которые сохраняют тесные связи с Москвой.

Напомню, ранее стало известно. что крымских котят отправят в зону спецоперации для борьбы с грызунами.