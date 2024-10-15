Крымских котят отправят в зону спецоперации для борьбы с грызунами

Котят из Крыма отправят бойцам спецоперации для борьбы с грызунами. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что животных отвезут уже на следующей неделе, а в пути за ними будут присматривать волонтеры.

Отмечается, что военнослужащие, проходящие службу на границе с полуостровом, сами попросили волонтеров привезти котов, поскольку в полях домашних питомцев не найти.

Добавляется, что волонтеры стерилизовали пару котиков из подкидышей и передают в их заботливые руки военных.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный положительно оценил отправку татарстанских котов в зону СВО.