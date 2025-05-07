Запорожская АЭС отключила высоковольтную линию «Ферросплавная-1»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сообщила об отключении высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» из-за срабатывания защитных механизмов. В настоящее время электроснабжение станции осуществляется по резервной линии «Днепровская», обеспечивающей функционирование необходимых систем ЗАЭС.

Согласно заявлению ЗАЭС, превышения установленных лимитов и норм безопасности не выявлено. Оперативный персонал находится в состоянии готовности к любым внештатным ситуациям.

В настоящее время все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». Подчеркивается, что техническое обслуживание оборудования проводится в строгом соответствии с регламентами и при постоянном контроле радиационной безопасности.

Представители пресс-службы ЗАЭС сообщают, что радиационная обстановка на территории станции и в окрестностях остается стабильной, не превышая естественные природные показатели и соответствуя стандартным условиям работы остановленных энергоблоков.

Ранее сообщалось, что США предложили создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС.