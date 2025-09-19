Россия нарастила поставки автомашин из Южной Кореи максимально за последние четыре года

Россия в 2025 году ввезла из Южной Кореи максимальное число автомобилей за последние четыре года. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от таможни Республики Корея. Согласно ей с января по август текущего года в РФ было ввезено южнокорейских автомашин на общую сумму в $618,7 млн. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Достигнутый максимум вышел на уровень, который до этого был достигнут только в 2021 году.

Более двух третей всех машин было ввезено с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 литра. Их ввезли на российскую территорию на $449,9 млн. Еще на $126,8 млн поставок было совершено машин с дизельным двигателем на 1,5–2,5 литра. При этом Россия находится только на 12 месте среди других стран, приобретающих транспорт у Южной Кореи. Больше всего машин приобрели США, на $20,3 млрд. Еще на $3,7 млрд закупила автомашин Канада, на третьем месте Австралия с показателем в $1,9 млрд.

