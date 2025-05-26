Россия ограничит поставки упаковки из Индии и Китая
Путин призвал ограничить поставки упаковочных материалов типа «ТетраПак» из Азии
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать меры, направленные на ограничение ввоза упаковочных материалов типа «ТетраПак» из Азии.
Это необходимо, чтобы поддержать российских производителей, пояснил глава государства.
В ходе встречи с президентом генеральный директор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов пожаловался на то, что компаниям, занимающимся изготовлением упаковок для молока и соков, сложно конкурировать с азиатскими предприятиями, в частности, Китаем и Индией.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в соответствии с правилами ВТО Москва не может ввести пошлину выше 5% на товары из дружественных стран.
Путин призвал проработать этот вопрос, задействуя все существующие механизмы.
Ранее эксперт рассказал о последствиях отказа от российских огурцов для Польши.