Россия ограничит поставки упаковки из Индии и Китая

Это необходимо, чтобы поддержать российских производителей, пояснил глава государства.

В ходе встречи с президентом генеральный директор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов пожаловался на то, что компаниям, занимающимся изготовлением упаковок для молока и соков, сложно конкурировать с азиатскими предприятиями, в частности, Китаем и Индией.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в соответствии с правилами ВТО Москва не может ввести пошлину выше 5% на товары из дружественных стран.

Путин призвал проработать этот вопрос, задействуя все существующие механизмы.

Ранее эксперт рассказал о последствиях отказа от российских огурцов для Польши.