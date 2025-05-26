Экономист, политолог и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, что Россия имеет технические возможности для того, чтобы в полном объеме обеспечить польский рынок огурцами, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Российские парники в состоянии буквально завалить польский рынок огурцами», — отметил эксперт.

Польские фермеры призвали запретить ввоз огурцов из РФ из-за рекордных поставок. Эксперт Колташов высказал мнение, что сопротивление польских фермеров может негативно отразиться на ходе выборов в стране и формирование правительства. Для выращивания овощей Польше необходимо иметь запас топлива, чтобы им отапливать тепличные комплексы. Отказ страны от российских огурцов может стать причиной для бунта населения. Граждане призовут правительство отказаться от антироссийских санкций.

По мнению эксперта, у Польши есть возможность выращивать различные культуры, но из-за отсутствия политической воли фермеры не могут полноценно реализовываться. В России же образовались комфортные условия для производства.

По информации издания, Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года €2,7 млн. РФ закрыла 83% импортных потребностей республики. Эксперт Колташов отметил, что различная российская продукция ценится на внутреннем и внешнем рынках.

«Мы видим, как российские сыры на мировом рынке начинают теснить итальянские, российские вина вытесняют постепенно итальянские вина на внутреннем рынке. В РФ в два раза упал ввоз иностранных вин, и это без политических решений как-то ограничивать импорт», — заявил «Абзацу» Василий Колташов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вырастили более 50 тыс. тонн овощей защищенного грунта.