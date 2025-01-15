Россия перестала закупать американские игрушки
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За период с января по ноябрь 2024 года объем закупок игрушек и спортивного инвентаря американского производства сократился на 32%. Россия потратила на закупку данных товаров 1,3 млн долларов.
Об этом со ссылкой на данные статведомства США сообщает РИА Новости.
Импорт трехколесных велосипедов и самокатов просел в шесть раз, до 85 тысяч долларов.
А вот импорт консолей для видеоигр вырос в пять раз, до 223 тысяч долларов.
Большая же часть американских поставок в Россию (46%) приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой и другими видами спорта.
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