Россия перестала закупать американские игрушки

За период с января по ноябрь 2024 года объем закупок игрушек и спортивного инвентаря американского производства сократился на 32%. Россия потратила на закупку данных товаров 1,3 млн долларов.

Об этом со ссылкой на данные статведомства США сообщает РИА Новости.

Импорт трехколесных велосипедов и самокатов просел в шесть раз, до 85 тысяч долларов.

А вот импорт консолей для видеоигр вырос в пять раз, до 223 тысяч долларов.

Большая же часть американских поставок в Россию (46%) приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой и другими видами спорта.

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