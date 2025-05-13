В Подмосковье составили рейтинг самых популярных госуслуг

На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 9,4 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги через региональный портал госуслуг, эта услуга стала самой популярной в регионе. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Личные документы» — «Специальные документы», она позволяет получить информацию о зарегистрированных в помещении многоквартирного дома лицах. В числе наиболее востребованных госуслуг также оказались запись в кружки и секции (более 9,2 тыс. заявлений), оформление социальных карт жителя региона (порядка 6 тыс. заявлений) и прием в детский сад (свыше 2 тыс. заявлений). В ведомстве напомнили, что в общей сложности на портале собраны более 390 услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.