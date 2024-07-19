Россия поставила в Евросоюз максимальное количество стали за последние 2 года

По итогам конца весны РФ вышла на первое место для ЕС по поставкам стали и железа, поставив ему самое большое количество этих изделий с июня 2022 года. Об этом сообщили РИА Новости .

На протяжении мая Россия поставила странам Евросоюза изделий из стали и железа на 373,1 миллиона евро, что почти на треть больше, чем в апреле. Самым главным покупателем стала Италия, она приобрела таких товаров на 120 миллионов евро, что в 1,6 раза выше, чем за месяц до этого. Но самый бурный, практически взрывной, рост в закупках российских металлоизделий показала Голландия. Она взяла этого товара в 7,8 раз больше, чем месяцем ранее. По итогам Россия в мае стала самым крупным поставщиком стали и железа на европейскую территорию.

На второе место по данным видам продукции вышла Южная Корея, она также нарастила свой импорт в ЕС на 30%. На третьем месте Индия, которая сократила свои поставки практически вдвое.

В мае также резко, фактически в полтора раза, выросли поставки алюминия в Евросоюз из России. ФРГ приобрела его в 11 раз больше, а Италия нарастила российский импорт этого металла в 4 раза.

Ранее появились сведения, что ЕС начал готовиться к торговой войне с КНР. Это стало следствием введения высоких ввозных пошлин на электромобили из Китая в Европу, после чего Пекин пообещал ответить симметрично на подобное решение.