Россия разрешила Эквадору возобновить экспорт бананов

Россельхознадзор снял запрет на поставку бананов для пяти компаний из Эквадора, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Разрешение дается под гарантии эквадорской службы.

Российские власти ограничили поставки бананов из южноамериканской страны в начале февраля после того, как в последних партиях была найдена муха-горбатка.

Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия предоставила российской стороне техническое обоснование, гарантирующее качество эквадорских бананов.

Ранее в отношениях между Россией и Эквадором возникло напряжение из-за того, что президент республики Даниэль Нобоа заявил о готовности передать США старое советское вооружение, которое затем предполагалось переправить на Украину.

Эквадор — главный экспортер бананов в мире, а Россия 96% этого популярного фрукта импортировала именно из южноамериканской страны.