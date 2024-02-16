Россия разрешила Эквадору возобновить экспорт бананов
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Россельхознадзор снял запрет на поставку бананов для пяти компаний из Эквадора, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
Разрешение дается под гарантии эквадорской службы.
Российские власти ограничили поставки бананов из южноамериканской страны в начале февраля после того, как в последних партиях была найдена муха-горбатка.
Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия предоставила российской стороне техническое обоснование, гарантирующее качество эквадорских бананов.
Ранее в отношениях между Россией и Эквадором возникло напряжение из-за того, что президент республики Даниэль Нобоа заявил о готовности передать США старое советское вооружение, которое затем предполагалось переправить на Украину.
Эквадор — главный экспортер бананов в мире, а Россия 96% этого популярного фрукта импортировала именно из южноамериканской страны.