Россия снова вошла в топ-3 поставщиков газа в страны ЕС
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В октябре этого года Россия поставила странам Евросоюза 21,2% от общего объема поступившего природного газа. Таким образом, РФ снова заняла второе место по объему поставок газа в ЕС.
Такие данные приводит Евростат.
Лидером в этом рейтинге стал Алжир. Он нарастил объем поставок голубого топлива в ЕС, заработав на экспорте 1,3 млн евро.
Россия экспортировала газа на аналогичную сумму. По сравнению с сентябрем 2024 года объем поставок упал на 6%.
Замыкают тройку лидеров США. Они поставили газа на сумму 1,2 млрд евро.
Ранее сообщалось о том, что Киев заявил о готовности отказаться от поставок газа из России.