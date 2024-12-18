Россия снова вошла в топ-3 поставщиков газа в страны ЕС

В октябре этого года Россия поставила странам Евросоюза 21,2% от общего объема поступившего природного газа. Таким образом, РФ снова заняла второе место по объему поставок газа в ЕС.

Лидером в этом рейтинге стал Алжир. Он нарастил объем поставок голубого топлива в ЕС, заработав на экспорте 1,3 млн евро.

Россия экспортировала газа на аналогичную сумму. По сравнению с сентябрем 2024 года объем поставок упал на 6%.

Замыкают тройку лидеров США. Они поставили газа на сумму 1,2 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, что Киев заявил о готовности отказаться от поставок газа из России.