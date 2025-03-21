Россия сократила вчетверо ввоз «недружественного» пива из ЕС

После введения дополнительных сборов на «недружественные» сорта пива в январе Россия значительно снизила объемы импорта из стран Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Евростатом, которые были проанализированы РИА Новости.

В январе 2016 года объем закупок составил всего 4040 тонн, что стало минимальным показателем с начала года.

Как отмечается в материале агентства, наибольшее падение продаж было зафиксировано в Бельгии — в 7,4 раза, в Чехии — в 5,7 раза, в Германии — в пять раз.

Ранее сообщалось, что Торговая палата США назвала приоритетные для бизнеса санкции в РФ для отмены. В частности, первым пунктом могут стать «авиационные» ограничения, которые препятствуют обслуживанию западных авиалайнеров в России и поставке комплектующих.

Также американский бизнес заинтересован в отмене ограничений на поставку товаров, относящихся к категории предметов роскоши, включая косметику.