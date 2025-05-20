Россия стала основным поставщиком огурцов для Польши

Согласно анализу РИА Новости данных Евростата, в марте текущего года Российская Федерация продемонстрировала значительный рост поставок огурцов в Польшу, достигнув пикового значения за последние четыре года.

В начале весны польские фирмы закупили 2,1 тыс. тонн огурцов на общую сумму €2,7 млн. Этот показатель в 2,5 раза превышает объемы экспорта, зафиксированные в феврале, и на 25% больше, чем в марте предыдущего года. Общая выручка от продаж достигла наивысшей отметки с марта 2021 года, когда она составляла €3,1 млн.

Россия стала ключевым поставщиком огурцов для Польши, обеспечив 83% от общего объема импорта этой страны. Кроме того, незначительные партии были импортированы из Турции (на €241 тыс.), Белоруссии (на €194 тыс.) и Украины (на €79 тыс.). Общий объем импорта огурцов в Польшу в марте составил €3,25 млн, что в 1,6 раза больше, чем в феврале.

Польша является крупнейшим импортером огурцов в Европейском союзе. В марте значительный импорт также наблюдался в Испании (€2,8 млн) и Румынии (€1,5 млн). В целом, страны ЕС в начале весны импортировали огурцов на сумму €9,1 млн, что на 7,5% меньше, чем в феврале.

Ранее сообщалось, что Китай вошел в топ-3 лидеров по поставкам мяса в Россию.