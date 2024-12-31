Россия стала перекрывать газ Европе

Российский АО «Газпром» начал сокращать объемы газа в Европу через территорию Украины. Об этом пишет Reuters.

Известно, что с 1 января заканчивается соглашение с Украиной о поставке газа через Европу. Киев отказался продлевать договор, более того, Незалежная сохранила свой иск, который делает невозможным прежний транзит. Как отмечают обозреватели Reuters, поток голубого топлива уже перекрывают. В начале 2025 года европейские страны полноценно останутся без российского газа: останутся только более дорогие альтернативные источники.

Также агентство отмечает, что европейские цены на природный газ начали расти на фоне новостей о прекращении подачи российского газа. Только за последние дни стоимость достигла 48,85 евро за мегаватт-час.

Ранее сообщалось, что Приднестровье собирается обесточить Молдавию из-за решения Украины по газу.