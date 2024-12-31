Приднестровье с 1 января полностью обесточит Молдавию из-за решения Украины по газу

Молдавская ГРЭС, расположенная на территории частично признанной Приднестровской Республики, в 1 января 2025 года полностью прекратит подачу электричества Молдове с 1 января. Причиной тому будет прекращения через Украину транзита российского газа.

Об этом в эфире Moldova 1 проинформировал советник руководителя молдавского госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь.

«Контракт с ГРЭС не был продлен. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он.

Напомним. находящаяся на Днестре Молдавская ГРЭС обеспечивает более 80% энергопотребностей Молдовы. Кишинев заявляет, что пытается сейчас договориться с соседними странами об альтернативных путях электроснабжения.

Напомним, в 2019 году Газпромом был заключен контракт с Киевом о транзите российского газа в европейские страны через украинскую территорию сроком на пять лет. Действие этого соглашения заканчивается в конце 2024 года. Украина неоднократно заявляла о том, что не намерена продлевать его.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года Украина планирует прекратить транзит газа из России в Европу.