Россия увеличила импорт сливочного масла из Казахстана в три раза

В 2024 году Россия значительно увеличила импорт сливочного масла из Казахстана, втрое превысив показатели предыдущего года, говорится в сообщении таможенной службы республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2024 года Россия приобрела 4 тыс. тонн казахстанского масла, что свидетельствует о растущем спросе на этот продукт.

Россия занимает лидирующие позиции в качестве крупнейшего импортера казахстанского сливочного масла, потребляя практически весь экспорт, поступающий из республики. В то же время на Туркмению, которая занимает второе место в списке импортеров, приходится лишь небольшая доля поставок – всего 14,5 тонны.

Кроме сливочного масла, Россия активно импортирует и кисломолочную продукцию казахстанского производства. За неполный 2024 год объем импорта составил 5,85 тыс. тонн, что на 14% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом на долю России приходится 40% экспорта данной продукции из Казахстана.

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