Диетолог Панова перечислила продукты для ускорения потери веса

По словам нутрициолога Ольги Пановой, нормальный сон, сбалансированное питание и постоянные физические нагрузки позволяют добиваться снижения веса, однако при питании следует обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой и качественным белком. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что клетчатка дает ощущение насыщения, она присутствует в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Кроме того, насыщению и сохранению мышечной массы способствуют продукты, богатые белком, к которым относятся нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог, а также умеренное потребление здоровых жиров, например оливковое масло, семена, орехи. Однако с последними следует быть аккуратнее, поскольку орехи – продукт достаточно калорийный.

По мнению эксперта, сжиганию лишнего жира также способствуют продукты с низким гликемическим индексом, не вызывающие резких скачков сахара в крови.

Ранее гастроэнтеролог Разаренова пояснила важность подсчета калорий в диете.