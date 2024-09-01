Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в ЕС

Впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом свидетельствуют данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

Согласно этим данным, за второй квартал 2024 года ЕС закупил у России 12,7 млрд куб. м газа, а у США — 12,3 млрд куб. м.

При этом по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки топлива из России снизились незначительно, тогда как американский экспорт резко упал.

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» планирует в сентябре начать масштабные закупки природного газа в Европе перед тем, как отказаться от транзита российского газа.