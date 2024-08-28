Украинский энергетический гигант «Нафтогаз» готовится к значительному шагу в отказе от российского газа.

Согласно информации, полученной агентством «РБК-Украина» от источников внутри компании, «Нафтогаз» планирует начать масштабные закупки природного газа у стран Европейского Союза уже в сентябре этого года.

Ожидается, что объем этих закупок может достичь внушительной цифры в 600 млн кубометров. Примечательно, что весь приобретенный газ будет немедленно направлен в подземные хранилища Украины, что является частью стратегии по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Этот шаг «Нафтогаза» следует рассматривать в контексте недавнего заявления компании о том, что объем газа в украинских подземных хранилищах уже превысил 10 млрд кубометров. Однако для полной готовности к зимнему периоду необходимо довести этот показатель до 13,2 млрд кубометров.

Решение о закупке газа у европейских партнеров приобретает особое значение на фоне недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима обозначил позицию страны, согласно которой после 2024 года не планируется продление договора с российским «Газпромом» о транзите газа через территорию Украины.

Ранее стало известно о том, что Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США.