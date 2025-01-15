Россия закупила рекордную партию пылесосов у Индии

В 2024 году Россия закупила пылесосы у Индии на рекордную сумму в 3,86 млн долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные индийского статистического ведомства.

Отмечается, что такая динамика является значительным ростом, так как закупки увеличились в 193 раза по сравнению с предыдущим годом.

Помимо пылесосов, РФ также увеличила импорт других товаров из Индии. В частности, закупки деталей и механизмов для электрических генераторов выросли в шесть раз, а поставки аккумуляторов увеличились вдвое.

Импорт электробритв и машин для стрижки волос подскочил в 19 раз, а электрических водонагревателей — в пять раз.

Несмотря на рекордные закупки пылесосов из Индии, лидером по поставкам этой категории товаров в Россию остается Китай. За аналогичный период КНР экспортировала пылесосы на сумму 309,5 млн долларов.

Ранее философ Александр Дугин назвал Индию интересной площадкой для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.