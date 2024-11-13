Россия заняла восьмое место среди стран G20 с самым дешевым сливочным маслом

Индия стала лидером по самой низкой цене на сливочное масло среди стран «Большой двадцатки», сообщило РИА Новости. Пачка весом 200 г в этой стране стоит всего $1,37.

В России стоимость такого же количества масла оценивается в $2,09. В подсчетах РИА Новости РФ заняла восьмое место по цене продукта среди стран G20.

В среднем по странам G20 цена на сливочное масло составляет $2,78. Венгрия расположилась на втором месте, где 200-граммовая пачка масла доступна за $1,76. Португалия замыкает тройку лидеров с ценой в $1,90. Далее идут США с $1,94 и Польша с $1,96.

В десятку стран с наиболее доступным сливочным маслом также вошли Германия ($1,99), Турция ($2,02), Испания ($2,10) и Австрия ($2,20).

В числе стран с дорогим сливочным маслом оказались Франция ($2,31), Канада ($2,52), Китай ($2,54) и Дания, где цена достигает $4,27. По итогам исследования среди стран с высокой стоимостью масла также отмечены Болгария ($3,98), Япония ($3,91), Австралия ($3,82) и Индонезия ($3,67).

Ранее экономист Леонид Стрельников спрогнозировал, когда в России подешевеет сливочное масло.