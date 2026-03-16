Россиян предупредили о новой экономической реальности в связи с ближневосточным кризисом

Конфликт на Ближнем Востоке формирует новую глобальную экономическую реальность. Под ударом оказалась ключевая энергетическая артерия — Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, пишет «ПРАЙМ». Снижение транзита мгновенно отразилось на котировках: цены на нефть взлетели до $119 за баррель. Дальнейшее нарушение поставок грозит раскрутить маховик глобальной инфляции.

Как отметил экономист Алексей Лерон, в сложившихся условиях Россия может усилить свои позиции. Азия, крупнейший потребитель энергоресурсов, ищет альтернативные источники, и РФ страна способна нарастить экспорт в восточном направлении.

При нынешнем уровне добычи около 10 млн баррелей в сутки у России есть значительный экспортный потенциал. Российские поставки становятся критически важными для энергетической безопасности Азии.

Однако, отмечает эксперт, есть и структурные ограничения. Отечественная логистика нуждается в расширении инфраструктуры: развитии транспортных коридоров, модернизации БАМа и Транссиба, наращивании возможностей Северного морского пути.

Кроме того, геополитические потрясения усиливают инфляционное давление внутри страны. Рост цен на нефть, с одной стороны, поддерживает рубль, с другой — сокращает рублевые доходы экспортеров из-за механизмов бюджетного правила.

Долгосрочная стратегия России очевидна: около 65-70% прироста мирового спроса на нефть до 2030 года придется именно на Азию. Поэтому Москва планомерно развивает восточный вектор и увеличивает долю национальных валют в торговле. Устойчивость экспорта, подчеркивает экономист, теперь напрямую зависит от создания независимой финансовой архитектуры и стабильных, защищенных каналов поставок.

