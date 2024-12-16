Россиян предупредили о резком повышении цен на водку

Министерство финансов России установило минимальные цены на алкоголь. Стоимость многих видов горячительных напитков вырастет примерно в два раза выше ожидаемого уровня инфляции.

Цены на алкоголь по ряду позиций пересмотрели на 2025 год. Установили минимальную стоимость, допустимую в текущих экономических условиях.

Так, для коньяка установили минимальные цены в 651 руб., для бренди — на уровне 472 рублей. Подорожает и водка: с 299 до почти 350 рублей. Стоимость вырастет примерно в два раза выше ожидаемого уровня инфляции, то есть, на 17%.

Однако при оптовой закупке у производителя алкоголь смогут продавать по цене 287 рублей за бутылку, коньяк — за 500 рублей. Остальные виды алкоголя 364 рубля.

Документ финансового ведомства вступит в силу в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали про цены на живые елки в 2024 году.