Россиянам рассказали про цены на живые и искусственные елки в 2024 году

Импортные и отечественные новогодние деревья обойдутся россиянам дороже, утверждает совладелец компании «Елки.биз» Владимир Борисов в беседе с KP.RU . Он объяснил, почему главный символ Нового года вырос в цене при низком спросе.

Отечественные натуральные елки традиционно поставляют сибирские области, а также Пермский край, Башкортостан и Татарстан. Импортные еще поступают из соседки Белоруссии, а также таких стран как Сербия, Латвия, Польша, Дания и Германия. Эти страны выращивают деревья в промышленных масштабах, однако и отечественные и импортные новогодние товары стали менее популярны.

Привозные деревья, как уточнил эксперт Борисов, стали стоить дорого. Все из-за валютных колебаний и логистических изменений. Если раньше российские елки были дешевле привозных, то сейчас цены стали одинаково высокими: больше на 15-20%.

«Тут момент психологический — многие товары растут в цене постоянно в течение года, но по чуть-чуть. И получается не так заметно. А за елками мы ходим раз в год — и каждый раз сравниваем нынешние цены с ценами прошлого года, которые еще хорошо помним. Поэтому кажется, что рост резкий», — отметил эксперт.

Объяснили и падение спроса на ели. Оказалось, что граждане стали чаще отказываться от натуральных деревьев, предпочитая долговечные искусственные. Также стали популярнее лапники, ветки свежих сосен, а не целые деревья.

По оценке специалистов, в Россию в 2024 году доставят не больше 220 тысяч елок разных видов из-за границы. По данным Таможенной службы, ранее цифра достигала 300 тысяч.

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