Россиян предупредили о росте стоимости операций с банковскими картами

Повседневные платежи с помощью банковской карты, ставшие для многих абсолютной нормой, вскоре могут обойтись дороже. Правительство инициировало отмену налоговой льготы, которая освобождала от НДС операции по обслуживанию карт, эквайринг и процессинг на протяжении почти двух десятилетий. Законопроект, уже внесенный в Госдуму, предполагает быструю имплементацию изменений — в течение месяца после официальной публикации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Основная причина нововведения — растущая потребность бюджета в дополнительных доходах. Обоснование выглядит весомым на фоне статистики ЦБ: Россия является одним из мировых лидеров по безналичным расчетам, чья доля в рознице уже превышает 85%. Ожидается, что налогообложение этого высокодоходного сектора пополнит казну.

Однако у этой меры есть и обратная сторона, которая коснется конечных потребителей. Банки вынуждены будут уплачивать НДС с комиссий за эквайринг, что с высокой вероятностью приведет к их росту для торговых точек. В ответ бизнес, стремясь сохранить маржу, неизбежно переложит возросшие издержки в розничные цены. Подорожание процессинга также может привести к увеличению комиссий за переводы и сокращению программ лояльности, таких как кешбэк.

В итоге, запланированное увеличение бюджетных доходов, которое по прогнозам составит значительную сумму в 2026 году, будет достигнуто за счет постепенного роста финансовой нагрузки на граждан. Платежи за товары и услуги, а также обслуживание карт могут стать менее выгодными, заставляя людей более внимательно относиться к банковским тарифам и скрытым расходам.

Ранее сообщалось, что российский банк оштрафовали за введение клиентов в заблуждение.