Россиян предупредили о росте цен на популярные продукты в апреле

В апреле ожидается рост цен на некоторые продукты питания, связанный с празднованием Пасхи. Ещё одно повышение стоимости ожидается ближе к майским праздникам, когда начинается сезон приготовления шашлыков, рассказала в интервью агентству «Прайм» Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

В частности, по прогнозу специалиста, розничная стоимость яиц, муки, творога, сливочного масла, мяса и мясных полуфабрикатов увеличится на 3–5%.

По словам Долговой, в апреле цены традиционно будут расти, поскольку 20 числа отмечается Пасха.

«В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца, которые используются для куличей — они могут подорожать на 4-7%. Кроме того, ожидается увеличение цен на другие ингредиенты для праздничных блюд, такие как мука, творог, сливочное масло и маргарин», — отметила экономист.

Долгова также отметила, что в ближайшее время стоит ожидать повышения стоимости мяса. Как правило, это происходит перед началом сезона шашлыков, то есть к майским праздникам. По ее словам, в среднем цены на мясо вырастут на 4–10%.

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