Стало известно о росте цен на стройматериалы в России до 40%

По словам Павла Кокарева, ведущего инженера-технолога завода «Поревит», в 2026 году стоимость строительных материалов в России может увеличиться на 30–40% по сравнению с текущими показателями. Об этом он сообщил в интервью ТАСС .

В то же время Кокарев подчеркнул, что в условиях текущего положения на рынке недвижимости наблюдается снижение спроса, что приводит к застою и падению цен на ключевые строительные материалы.

«Вероятно в конце 2025 года произойдет снижение ключевой ставки, а отсюда случится взрывной рост строительства и цен на стройматериалы в 2026 году, который может составить не менее 30-40% к текущим ценам», — сказал собеседник агентства.

В качестве иллюстрации он упомянул стоимость газобетона, которая снизилась на 31% по сравнению с предыдущим годом. Также он отметил снижение цен на силикатные блоки относительно марта прошлого года на 23%.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о росте тарифов на капремонт квартир в 2025 году.