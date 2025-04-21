Россиян предупредили о снижении реальных зарплат в 2025 году

В 2025 году реальные заработные платы россиян снизятся с 7% до 6,8%. Таков прогноз Министерства экономического развития России на 2025 год, сообщил журналистам представитель ведомства.

Министерство внесло в правительство РФ проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.

Ожидается, что в 2026 году рост реальных зарплат российских граждан составит 5,7%. В 2027 году зарплаты россиян должны вырасти на 4,1%, а в 2028 – на 3,2%.

По словам представителей Минэка, темпы роста по-прежнему остаются очень высокими, но они меньше, чем в прошлом году, когда размер реальных зарплат россиян увеличился на 9,1%.

Напомним, реальная заработная плата – это средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее сообщалось о том, что россиянам дважды повысят пенсии в 2026 году.