Россиянам дважды повысят пенсии в 2026 году

С января 2026 года в РФ изменятся правила индексации страховых пенсий, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В феврале пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции, в апреле пенсионные выплаты снова повысят в зависимости от финансовых возможностей Социального фонда, пояснил он.

Если средние заработные платы будут выше инфляции, то пенсионеров может ждать дополнительная прибавка. Таким образом, за год пенсии увеличатся на 1633 руб.

Цель нового порядка индексации в том, чтобы пенсии соответствовали реальным изменениям цен и заработных плат.

Ранее сообщалось о том, что в Минтруде рассказали, над чем нужно поработать для появления единой карты пенсионера.